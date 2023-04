Normannia Gmünd: 1:4 gegen Hofherrnweiler

Im Ostalbderby und Verfolgerduell der Fußball-​Verbandsliga hat die in der Offensive effektive drittplatzierte TSG Hofherrnweiler beim Tabellenzweiten 1. FC Normannia Gmünd eine reife Leistung gezeigt. Die Normannia unterlag deutlich mit 1:4 (0:2).

Donnerstag, 06. April 2023

Alex Vogt

Im zweiten Durchgang waren die Normannen weiterhin bemüht, ließen sich aber nach Ballverlusten in der gegnerischen Hälfte zweimal klassisch auskontern. Nicola Zahner machte per Doppelschlag in der 57. und 64. Minute frühzeitig alles klar. Nach einer Standardsituation gelang den Hausherren durch Tobias Rössler in der 73. Minute nur noch der Ehrentreffer zum 1:4-Endstand. Durch diesen verdienten Sieg hat die TSG den Rückstand auf Platz zwei und den FCN auf zwei Punkte verkürzt.





Mehr zum Spiel und Stimmen zum Spiel lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 8. April.



Das Fehlen von gleich fünf Stammspielern mit Alexander Aschauer, Marvin Gnaase, Daniel Stölzel, Luca Molinari und Adnan Rakic machte sich bei der Normannia von Anfang an bemerkbar. Sowohl in der Defensive als auch in der Offensive ließen die Gastgeber in vielen Situationen die nötige Entschlossenheit und Gegenwehr vermissen.Die Gäste dagegen bestraften die Normannia-​Nachlässigkeiten eiskalt und trafen in der ersten Halbzeit mit einem frühen und einem späten Treffer jeweils zum richtigen Zeitpunkt. Torschütze war beide Male Benjamin Schiele in der vierten und 45. Minute. Dazwischen hatte der FCN zwar mehr vom Spiel, agierte im Spiel nach vorne aber nicht zwingend genug.

