Gmünd: Know-​how für Auto-​Batterien aus Baden-​Württemberg

Foto: bri

Das Projekt „QualiBattBW“, an dem sich die Technische Akademie Schwäbisch Gmünd beteiligt, soll Betrieben helfen, ihre Mitarbeiter für die Transformation zur Elektromobilität zu qualifizieren. Die zu vermittelnden Fertigkeiten sollen die gesamte Batterie-​Wertschöpfungskette abbilden und für alle Firmen kostenfrei zugänglich sein.

Mittwoch, 10. Mai 2023

Benjamin Richter

58 Sekunden Lesedauer



Neun baden-​württembergische Akteure aus Forschung und Bildung, darunter die Technische Akademie (TA) Schwäbisch Gmünd, haben das Projekt gemeinsam mit einem Innovationscluster zum 1. April gestartet.

Am Dienstag fand nun in den Räumen in der Lorcher Straße der Kick-​off für das Vorhaben zur gezielten Weiterbildung statt, dessen vollständiger Name „Qualifizierungsmaßnahmen Batterieökosystem Baden-​Württemberg“ lautet.

Über einen Zeitraum von fünf Jahren, bis Ende März 2028, wird „QualiBattBW“ aus der Kasse des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz mit rund 7,1 Millionen Euro gefördert.

„Die Nachfrage aus der Industrie war und ist groß“, sagt Saskia Schüttke von der Landesagentur e-​mobil BW, die das Projekt koordiniert. Viel Geld werde aktuell in die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Batteriezellfertigung gesteckt, um Kompetenzen entlang der kompletten Batterie-​Wertschöpfungskette aufzubauen und als Standort wettbewerbsfähig zu bleiben.

Im Land Baden-​Württemberg, dessen Wirtschaft stark von der Automobilbranche geprägt ist, spiele das Thema eine besonders gewichtige Rolle. Im Zuge dessen steige der Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern.





In welchen Bereichen die Macher von „QualiBattBW“ in den nächsten Jahren von einem besonders starken Wachstum ausgehen und auf welche Weise das Angebot niedrigschwellig gestaltet werden soll, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 11. Mai. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch online im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



93 Aufrufe

234 Wörter

13 Minuten Online



Beitrag teilen