Beate Stohrer jetzt Konrektorin an der Grundschule in Lorch-​Waldhausen

Das Staatliche Schulamt Göppingen hat Beate Stohrer, bisher Lehrerin an der Grundschule Lorch-​Waldhausen, zur Konrektorin dort ernannt.

Samstag, 13. Mai 2023

Gerold Bauer

19 Sekunden Lesedauer



Ihre erste Dienststelle als ausgebildete Lehrerin trat sie an der Grundschule Iggingen an und wechselte bereits 1995 an die Grundschule Waldhausen. Ihr fundiertes Wissen gibt die erfahrene Pädagogin als Ausbildungsberaterin an Studierende weiter und ist zudem in ihrer Funktion als ausgebildete Beratungslehrerin wichtige Ansprechpartnerin für die umliegenden Grundschulen. Von 2017 bis 2022 war sie außerdem als Fachberaterin mit dem Schwerpunkt Rechenschwäche tätig.

