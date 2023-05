Jugendgemeinderat Gmünd: Wunsch nach mehr Nachtleben und Clubs

Mehr Ausgehmöglichkeiten in Schwäbisch Gmünd – diesen eindeutigen Wunsch äußerte der Jugendgemeinderat in der jüngsten Sitzung. Am besten einen Nachtclub. Doch so einfach sei die Sache nicht, widerspricht die Stadt.

Samstag, 13. Mai 2023

2017 schloss das „Muzique“ auf der Königsturmstraße, im vergangenen Jahr der „Platzhirsch“ im Becherlehen — und damit die letzten verbliebenen Nachtclubs in Schwäbisch Gmünd.

Wenn es nach dem Jugendgemeinderat Schwäbisch Gmünd ginge, soll sich das wieder ändern. „Wir wünschen uns mehr Möglichkeiten, abends wegzugehen und mit Freunden zu feiern“, machte Vorsitzender Jonathan Wolf bei der Sitzung am Donnerstag deutlich. Es gebe zwar einige Kneipen und Bars, aber eben keine Tanzlokale oder Nachtclubs.



Der Wunsch der Jugend nach mehr Nachtleben steht dabei entgegengesetzt zu den Lärmbeschwerden von Anwohnern der Innenstadt.





Wie die Stadt mit diesem Konflikt umgeht und ob und wo in Schwäbisch Gmünd ein Nachtclub möglich wäre, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.



