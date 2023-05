Kolpingkapelle spielt am Sonntagabend im Prediger Musical und Pop

Foto: kksg

Die Kolpingkapelle Schwäbisch Gmünd sorgt am Sonntag, 14. Mai, ab 18.30 Uhr beim Frühjahrskonzert im Festsaal des Prediger dafür, dass Liebhaber der gepflegten Unterhaltungsmusik auf ihre Kosten kommen. Darauf wurde in den vergangenen Wochen fleißig geprobt.

Samstag, 13. Mai 2023

Gerold Bauer

32 Sekunden Lesedauer



Das Konzertprogramm wird dabei von musikalischer Vielfalt geprägt sein: Musicalmelodien werden von Pop-​Balladen abgelöst. Auch Beatles-​Melodien gehören zum Repertoire der Kolpingkapelle. Eben ein bunter Melodien-​Strauß zum Frühlingsbeginn – zum Beispiel die Klassiker „Follow the beat“, „Can you feel the love tonight“ und „You raise me up“.Die musikalische Leitung liegt bei der Dirigentin Janina Edelbauer. Als Sänger tritt bei dieser Veranstaltung – wie schon bei einigen anderen Kolpingkonzerten in der Vergangenheit – der junge Gmünder Elias Biechele auf. Er wird unterstützt durch solistische Einlagen der Musikerinnen und Musiker des Ensembles.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



150 Aufrufe

128 Wörter

51 Minuten Online



Beitrag teilen