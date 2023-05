Aufenthaltsqualität: Wie sieht die für Schwäbisch Gmünd aus?

Es wird viel darüber diskutiert, wie man die Gmünder Innenstadt attraktiver und fit für die Zukunft machen kann. Das „Zauberwort“ dabei heißt allenthalben: Aufenthaltsqualität. Aber was braucht eine Stadt, um Touristen, Kunden, Gästen und Bewohnern Aufenthaltsqualität zu bieten? Und was hat sich im Laufe von Jahrzehnten hier verändert? Die „Marginalien“ diese Woche beleuchten diese Fragen — und können hier kostenlos und in voller Länge gelesen werden!

Sonntag, 14. Mai 2023

Gerold Bauer

