Brandverletzungen in Lorch: Zwei Kinder kamen mit Rettungshubschraubern in Kliniken

Symbol-​Foto: gbr

Was als spielerisches Experiment begann, endete für zwei Kinder in Lorch mit schweren Brandverletzungen. Es waren zwei Rettungshubschrauber im Einsatz, um die Verletzten in Kliniken zu fliegen.

Sonntag, 14. Mai 2023

Gerold Bauer

29 Sekunden Lesedauer



Am Samstag gegen 18 Uhr hantierten vier 11– und 12-​jährige Kinder in der Maierhofstraße in Lorch, im Bereich der Brücke der B 29 über die Rems, mit einer Farbspraydose. Nachdem die Farbe versprüht worden war, versuchten sie die Dose mit einem Feuerzeug zu entzünden. Als sich ein 11– und ein 12-​Jähriger der Dose wieder näherten, nachdem diese nicht sofort gezündet hatte, explodierte sie und die beiden Jungen erlitten dadurch jeweils schwere Brandverletzungen. Sie mussten beide mit Rettungshubschraubern in entsprechende Kliniken geflogen werden.

339 Aufrufe

116 Wörter

37 Minuten Online



