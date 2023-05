TSGV Waldstetten: 0:1 gegen den SV Bonlanden

Foto: Zimmermann

Der Fußball-​Landesligist TSGV Waldstetten unterliegt dem SV Bonlanden nach einer schwachen Leistung vor heimischem Publikum mit 0:1. Das Tor des Tages gelang den Gästen in der 36. Minute durch Art Gashi.

Sonntag, 14. Mai 2023

Alex Vogt

„Es waren einfach zu viele Spieler, die nicht an ihr Leistungsvermögen herangekommen sind. Als Mannschaft haben wir nicht das gezeigt, was wir in der Lage sind zu leisten“, ist Waldstettens Trainer Bernd Maier relativ hart mit seiner Mannschaft ins Gericht gegangen.





Den Spielbericht des TSGV Waldstetten lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 15. Mai.



In der Fußball-​Landesliga hat der TSGV Waldstetten eine seiner schwächeren Leistungen gezeigt und am Ende somit auch nicht unverdient gegen den SV Bonlanden mit 0:1 (0:1) verloren.

