1. FC Eschach sichert sich Meisterschaft

Die Fußballer des 1. FC Eschach haben sich bereits vier Spieltage vor dem Saisonende in der Kreisliga B, Staffel II, die Meisterschaft und damit den direkten Aufstieg in die Kreisliga A, Staffel I, verdient. Der TSV Ruppertshofen patzte in Bartholomä.

Montag, 15. Mai 2023

Alex Vogt

Während die Eschacher das Schlusslicht aus Leinzell daheim mit 2:0 besiegten, unterlag der drittplatzierte TSV Ruppertshofen beim TSV Bartholomä mit 1:2.

Der souveräne Tabellenführer tat sich im Heimspiel gegen den TSV Leinzell anfangs etwas schwer, bis Gosolitsch in der 39. Minute zum 1:0 einschieben konnte und Stoll nur sechs Minuten später auf 2:0 erhöhte.



In der zweiten Hälfte verwalteten die Eschacher das Ergebnis. Dank der Schützenhilfe des TSV Bartholomä konnten nach dem Abpfiff die FCE-​Meisterfeierlichkeiten beginnen.





