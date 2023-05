Wer hat das Ortsschild in Lorch-​Weitmars gestohlen?

Foto: deondo

Wer braucht so dringend ein Ortsschild, dass er dafür den Pfosten herunter biegt? Oder war es einfach nur Freude an sinnloser Zerstörung, was da in Lorch-​Weitmars passierte?

Montag, 15. Mai 2023

Gerold Bauer

25 Sekunden Lesedauer



In der Nähe des erst vor Kurzem eröffneten Spielplatzes am nördlichen Ortsrand des Lorcher Stadtteils Weitmars hat sich jemand offensichtlich einen ziemlich schlechten „Scherz“ erlaubt. Sachbeschädigung, Vandalismus und Diebstahl trifft die Sache schon eher. Um an die Schrauben zum Abmontieren des Schildes zu kommen, wurde der einbetonierte Metallpfosten mit roher Gewalt nach unten gebogen. Die Polizei und die Lorcher Stadtverwaltung sind dankbar, wenn Zeugen Hinweise auf den oder die Verursacher geben können.

