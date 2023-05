Exhibitionist in Heubach: Zeugen gesucht

Am Dienstagabend wurde ein Exhibitionist in Heubach bei der Realschule im Galgenbergweg gesichtet. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zur Identität des Mannes.

Mittwoch, 17. Mai 2023

Sarah Fleischer

39 Sekunden Lesedauer



Am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr hielt sich eine 19-​Jährige zusammen mit zwei Freundinnen auf einer Treppe bei der Realschule im Galgenbergweg auf. Als sie sich zufällig umdrehte, bemerkte sie einen Mann, der mit heruntergelassener Hose in der Nähe stand und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Das Mädchen erschrak dermaßen, dass sie laut losschrie, woraufhin der Unbekannte sich hinter einem größeren Busch versteckte. Anschließend rannte er zu einem Fahrzeug und fuhr davon.Die 19-​Jährige beschrieb den Unbekannten als circa 170 bis 175 cm groß, 50 bis 60 Jahre alt, kräftige Statur. Der Mann war mit einer Jeans, einem gestreiften T-​Shirt und einem blau oder schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Bei dem Fahrzeug handelte es sich — Aussagen der 19-​Jährigen zufolge – eventuell um einen schwarzen Suzuki Jimny.Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/​3580.

