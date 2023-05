U-​15-​Junioren-​Finale: FC Bayern München gegen VfB Stuttgart in Schwäbisch Gmünd

Foto: RZ

Der 1. FC Normannia Gmünd wird am kommenden Sonntag zum Gastgeber für die beiden U-​15-​Fußball-​Mannschaften des FC Bayern München und des VfB Stuttgart.

Donnerstag, 18. Mai 2023

Alex Vogt

32 Sekunden Lesedauer



Beide Mannschaften haben in der abgelaufenen Saison ihre Gegner regelmäßig in die Schranken gewiesen und entsprechend dominiert in ihren jeweiligen Gruppen. Anstoß dieses besonderen Jugendspiels ist am Sonntag um 13.30 Uhr.







Mehr zu den beiden Finalteilnehmern lesen Sie im Bericht des 1. FC Normannia Gmünd in der Rems-​Zeitung vom 19. Mai.



Am Sonntag steigt im WWG-​Sportpark in Schwäbisch Gmünd ein besonderes Fußballspiel. Das Finale der Süddeutschen Meisterschaften zwischen den U-​15-​Teams des FC Bayern München und des VfB Stuttgart wird im Schwerzer ausgetragen. Für dieses Highlight des Jugendfußballs hat der FCN den Zuschlag für die Austragung bekommen, was die Verantwortlichen mit Stolz erfüllt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



280 Aufrufe

130 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen