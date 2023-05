Schwimmverein Gmünd: Erneut DM-​Bronze für Ida Schneider und Marie Fuchs

Fotos: SVG

Bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin geht die Erfolgsserie des Schwimmvereins Gmünd weiter. Über 200 Meter Freistil und 100 Meter Brust verdienten sich Ida Schneider und Marie Fuchs am dritten Wettkampftag jeweils eine Bronzemedaille.

Freitag, 26. Mai 2023

Alex Vogt

Marie Fuchs (Geburtsjahrgang 2005), am Vortag Deutsche Jahrgangsmeisterin über 50 Meter Schmetterling, sicherte sich völlig überraschend über 100 Meter Brust die Bronzemedaille. Und auch Ida Schneider (2005) setzte ihre Medaillensammlung fort: Sie dekorierte sich über 200 Meter Freistil wie schon über 200 Meter Schmetterling mit DM-​Bronze.





Einen ausführlichen Bericht des Schwimmvereins Gmünd über die SVG-​Ergebnisse am dritten Wettkampftag in Berlin lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 27. Mai.







Auch am dritten Wettkampftag der Deutschen Jahrgangsmeisterschaften auf der 50-​Meter-​Bahn der Schwimm– und Sprunghalle im Europa-​Sportpark in Berlin hat die unerwartete „Edelmetall-​Produktion“ der Leistungsgruppe I des Schwimmvereins Gmünd angehalten.

