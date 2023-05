Italienisch-​Klasse am Parler-​Gymnasium verkauft Kuchen für Faenza

Foto: Parler-​Gymnasium

Schülerinnen des Parler-​Gymnasiums in Schwäbisch Gmünd haben einen Kuchenverkauf auf die Beine gestellt, dessen Erlös den Menschen in der italienischen Partnerstadt Faenza zugutekommen soll. Erst vor einem Monat waren Austauschschüler aus dem jetzigen Hochwassergebiet in Italien in Gmünd zu Gast.

Samstag, 27. Mai 2023

Benjamin Richter

56 Sekunden Lesedauer



Italienisch am Parler-​Gymnasium heißt seit vielen Jahren Austausch mit Faenza. Und so ist nicht nur die Betroffenheit über die Wasserfluten in Faenza groß, sondern auch das Bedürfnis zu helfen.

Die Italienisch lernenden Schülerinnen Alexa Buchhammer, Carmela Calzetta, Emma Stifani, Fanny Schmid, Julia Berger, Lina Barth und Lotte Sachsenmaier der Klassenstufe 10 haben Kuchenverkäufe zu Gunsten von Schwäbisch Gmünds italienischer Partnerstadt Faenza veranstaltet, um dort aktuell aufgrund der schlimmen Überschwemmungen in den Krisenzeiten zu helfen. Alle Schülerinnen haben durch ihre Beteiligung am Faenza-​Austausch weiter enge Verbindungen in die Gegend.

Der Austausch mit Faenza gehört zum Parler. Gerade noch waren die italienischen Schülerinnen und Schüler, es ist einen Monat her, in Schwäbisch Gmünd, lebendige Erinnerungen prägen also das Verhältnis zu den Austauschschülerinnen und Austauschschülern.

So fand der Kuchenverkauf große Resonanz in der Schulgemeinschaft, auch Schulleiter Thomas Eich zeigte sich sehr froh über dieses Engagement. „Es zeigt, wie wichtig es ist, dass Menschen unterschiedlicher Gegenden sich kennenlernen, Beziehungen aufbauen und sich gegenseitig unterstützen.“

Alle Einnahmen gehen an die Partnerschule in Faenza. Die Parler-​Schulgemeinschaft wünscht Faenza alles Gute.





Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



287 Aufrufe

224 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen