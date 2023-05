Brand in der Remsgalerie: Ursache bislang unbekannt

Foto: hs

Aus bisher unbekannten Gründen geriet der Grill eines Restaurants in der Ledergasse am Dienstagabend in Brand. Die Geschäfte in der Remsgalerie sind deshalb bis mindestens Mittwochmorgen geschlossen.

Mittwoch, 31. Mai 2023

Sarah Fleischer

44 Sekunden Lesedauer



Gegen 18 Uhr war der Grill eines Restaurants in der Remsgalerie in Brand geraten ( Gmünd: Brand in Remsgalerie ausgebrochen ). Beim Versuch des Eigentümers, das Feuer mittels Fettlöscher abzulöschen, sprang das Feuer auf die darüberliegende Abzugsanlage über. Durch die daraufhin entstandene starke Rauchentwicklung löste die Sprinkleranlage aus. Infolge der Rauchentwicklung erlitt ein 49-​jähriger Mitarbeiter leichte Verletzungen; er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Über den entstandenen Sachschaden können laut Polizei derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Zur Bekämpfung des Feuers war die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd mit 28 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen angerückt. Vor Ort waren auch zwei Rettungswagen des DRK. Die Ledergasse beziehungsweise die Remsgalerie mussten zeitweise gesperrt und alle im Gebäude aufhältlichen Personen evakuiert werden.

Da durch die Rauchentwicklung auch weitere Ladengeschäfte tangiert wurden, veranlasste das Landratsamt Ostalb eine Schließung der Geschäfte bis zumindest Mittwochmorgen.





Weiteres über den Brand lesen sie in der Rems Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



275 Aufrufe

178 Wörter

31 Minuten Online



Beitrag teilen