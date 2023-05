Normannia Gmünd: Topspiel gegen Hall im Schwerzer

Foto: fabro

Der Tabellenzweite Normannia Gmünd empfängt am Samstag (15 Uhr) den Dritten Sportfreunde Schwäbisch Hall – ein Duell mit durchaus vorentscheidendem Charakter. Bei der stärksten Offensive der Liga in Ehingen ist der FCN zuletzt beim 1:0-Sieg ohne Gegentor geblieben.

Donnerstag, 04. Mai 2023

Benjamin Richter

Welche Schlüsse die Normannia-​Kicker aus ihrer Ergebniskrise gezogen haben und welche Spieler dem FCN am Samstag fehlen, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 5. Mai. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch online im iKiosk.

In der Fußball-​Verbandsliga ist die heiße Phase eingeläutet: Im Gmünder Schwerzer kommt es an diesem Samstag (15 Uhr) zum Spitzenspiel zwischen dem Zweiten und Dritten. Normannia Gmünd (58 Punkte) erwartet den direkten Verfolger Schwäbisch Hall (52). Im Schwerzer möchte man die bis dato so starke Saison mit der Vizemeisterschaft krönen und gegen die Haller den nächsten Schritt in diese Richtung machen.Eine große Hürde auf diesem Weg hat die Mannschaft von Zlatko Blaskic am vergangenen Wochenende übersprungen. Vom SSV Ehingen-​Süd kehrte man mit einem 1:0-Erfolg zurück. Alleine die Tatsache, dass man ohne Gegentreffer geblieben ist bei der stärksten Offensive der Liga (80 Tore), erfreute den Coach. „In der Vergangenheit sind wir da häufig unter die Räder gekommen“, so Blaskic sichtlich zufrieden. Nach einer starken Druckphase der Gastgeber zu Beginn habe man die Partie nach 30 Minuten gut in den Griff bekommen.

