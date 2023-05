Gmünd: Gleichstellungstag auf dem Marktplatz

Foto: Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd

Am Freitag, 5. Mai, wird der Marktplatz zum Schauplatz für den Gleichstellungstag von Menschen mit Behinderung. Am Samstag wird zudem in Bettringen das integrative Fußballturnier angepfiffen.

Freitag, 05. Mai 2023

Benjamin Richter

51 Sekunden Lesedauer



Mit vielfältigen Aktionen, musikalischen Auftritten und Bewirtung wird auf Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben aufmerksam gemacht.

Seit nun etwa 17 Jahren organisiert Aktion Netzwerk zum europäischen Gleichstellungstag eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltung, meistens in der Innenstadt von Schwäbisch Gmünd, oder integriert bei anderen Großveranstaltungen.

Der Gleichstellungstag wird um 10.30 Uhr von Erstem Bürgermeister Christian Baron und Johnny Thomas, Mitglied des Arbeitskreis Netzwerk, auf dem Oberen Marktplatz eröffnet.

Zudem präsentieren die Beteiligten einen Flashmob zum inklusiven Song „So wie ich bin“. Mehr als 150 Schülerinnen und Schüler aus den umliegenden Gmünder Schulen werden erwartet.

Ab 10.45 Uhr findet eine Kunstaktion auf dem Marktplatz statt. Im Vorfeld wurden an verschiedenen Schulen Bilder für eine Kunstaktion in Auftrag gegeben. Schülerinnen und Schüler sollten Kunstwerke malen zu den Themen „Menschen malen Menschen“ und „Hilfsmittel zur Überwindung von Barrieren“.

Die entstandenen Bilder wurden an Stanislaus Müller-​Härlin, Künstler und Dozent an der Pädagogischen Hochschule, übergeben.





Wo die Bilder zu sehen sein werden und wie das weitere Programm am Gleichstellungstag aussieht, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch digital im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



179 Aufrufe

205 Wörter

42 Minuten Online



Beitrag teilen