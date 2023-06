TSGV Waldstetten: Der Kern bleibt bestehen

Der Fußball-​Landesligist TSGV Waldstetten kann zahlreiche Vertragsverlängerungen mit Spielern bekanntgeben. Mit Jonas Herbst (SG Bettringen), Ivo Braun (FC Bargau) und Vincens Sgroia (SV Neresheim) stehen drei Abgänge fest.

Samstag, 10. Juni 2023

Alex Vogt

Verabschieden müssen sich die Waldstetter schweren Herzens von Simon Fröhlich (links auf dem Bild), der immer wieder über Rückenbeschwerden klagte und sich dazu entschieden hat, seine aktive Karriere zu beenden. Dem Verein aber wird er treu bleiben, das steht fest. Ebenfalls den Verein verlassen werden Jonas Herbst (SG Bettringen), Ivo Braun (FC Germania Bargau) und Vincens Sgroia (SV Neresheim).



Rosenfelder und sein Pendant Lukas Hartmann werden weiterhin als Sportliche Leiter fungieren, jedoch auch weiterhin als Spieler auf dem Rasen stehen. Dem TSGV ebenfalls erhalten bleiben Jonas Kleinmann, Julius Bäumel, Robin Eißele, Melih Zenen, Beytullah Cinar, Marc Heinzmann, Marcel Waibel, Vinzenz Rembs und Max Helmli. Alle haben in Waldstetten verlängert.

Ein Spiel noch ist zu gehen für den Fußball-​Landesligisten TSGV Waldstetten in der Saison 2022/​23 – an diesem Samstag, 15.30 Uhr, daheim gegen Türk Spor Neu-​Ulm. Und der letzte Spieltag ist immer auch einer, der Verabschiedungen bereithält. Allerdings verkündet Mario Rosenfelder, Sportlicher Leiter bei den Waldstettern, auch eine ganze Reihe an Verlängerungen. So lässt sich sagen: Der Kern, inklusive des Trainerteams, bleibt auch in der kommenden Saison beisammen.Noch mit einem Arbeitspapier ausgestattet waren Felix Bauer, Max Dudium und Jannik Kurfess. Fix hinzu kommt der A-​Jugendliche Elias Schnurr, der bereits bei den Landesliga-​Kickern mittrainiert und einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat.

