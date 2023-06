Böbingen 2037: Grüne Mitte auf B-​29-​Tunnel?

Beim Ideenwettbewerb im Zuge des B-​29-​Tunnelbaus entscheidet sich das Preisgericht in Böbingen für den Vorschlag des Münchener Büros Nuwela. Der sieht grüne Elemente und eine mögliche Nord-​Süd-​Verbindung vor. Eine Bürgerversammlung ist für den Herbst geplant.

Freitag, 16. Juni 2023

Benjamin Richter

Einfach haben sie es sich nicht gemacht, die zwölf Herren und vier Damen des Preisgerichts, das am Donnerstag über die eingereichten Entwürfe für das künftige Böbinger Ortszentrum befand.

Als kurz nach 16 Uhr die Presse die Römerhalle betreten durfte, die kurzerhand zum Beratungssaal mit neun großformatig ausgedruckten Skizzen umfunktioniert worden war, lagen sieben Stunden intensiver Konsultationen und Debatten hinter der Jury.

Letzten Endes war man übereingekommen: Der Vorschlag des Münchener Städtebau– und Landschaftsarchitekturbüros Nuwela sprach die Fachleute und Gemeinderäte am meisten an und verdiente am ehesten die Umsetzung. Wobei Bürgermeister Jürgen Stempfle klarstellte, dass es sich zum aktuellen Zeitpunkt lediglich um Ideen handele, die nicht in Stein gemeißelt seien oder schon in irgendeiner Weise zu bestimmten Planungen verpflichteten.

Hintergrund des im Januar von der Gemeinde ausgelobten Ideenwettbewerbs ist der vierspurige Ausbau der Bundesstraße 29, die im Ortsgebiet von Böbingen nach Zusage des Regierungspräsidiums Stuttgart in einen Tunnel verlegt werden soll. Im Moment wird davon ausgegangen, dass die Planungen dafür 2029 abgeschlossen sind und der Tunnel acht Jahre später fertiggestellt sein wird.





