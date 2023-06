Statt D-​Mark: Heubacher Rat stellt Parkplatz-​Regelwerk auf Euro um

Auf eine Din-​A4-​Seite passen die allgemeinen Bestimmungen der Stadt Heubach, die die Stellplatzablösung regeln – also den Geldbetrag, den Häuslebauer an die Kommune zahlen müssen, wenn sie aus irgendeinem Grund die vorgeschriebenen 1,5 Parkplätze pro Wohneinheit nicht herstellen können. Ein kleines Kuriosum ist seit Montagabend Geschichte: Der Betrag ist endlich von D-​Mark auf Euro umgestellt.

Dienstag, 20. Juni 2023

Benjamin Richter

58 Sekunden Lesedauer



Die Regeln zur Stellplatzablösung sind Regeln, die selten angewandt werden – Stadtbaumeisterin Ulrike Holl konnte sich in der Gemeinderatssitzung am Montagabend spontan an keinen Fall in ihren neun Jahren in dieser Position erinnern.

Ein Glücksfall für die Stadt, heißt das doch, dass in den meisten Fällen am Haus noch Parkflächen gebaut werden.

So vermag es nicht zu verwundern, dass das Regelwerk in einer Schublade im Rathaus ein unaufgeregtes Dasein fristete. Bis jemandem auffiel, dass die Verwaltung den Ablösebetrag vielleicht einmal in Euro umrechnen und an die seither gestiegenen Preise anpassen sollte.

Denn bis zu der erwähnten Sitzung wären bei Eintreten des Ablösungsfalls im Zweifel die am 5. Juli 1988 festgeschriebenen 9000 D-​Mark fällig geworden. Und obgleich wohl nicht wenige Nostalgiker noch Münzen der Altwährung zu Hause haben, darf bezweifelt werden, dass sie in so rauen Mengen zur Verfügung gestanden hätten.

Dank des Ratsbeschlusses, der bei einer Enthaltung einstimmig fiel, ist nun auch die Heubacher Stellplatzablösungsordnung im Euro-​Zeitalter angekommen: 15.000 Euro werden ab sofort pro abgelöster Parkfläche fällig.





