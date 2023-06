Radreparatursäulen in Bettringen eingeweiht

Foto: svgd

Der Bettringer Bürgerverein hat zwei Radreparatursäulen der Radkultur Baden-​Württemberg angeschafft, die durch das Baubetriebsamt aufgebaut und nun eingeweiht wurden.

Mittwoch, 21. Juni 2023

Sarah Fleischer

27 Sekunden Lesedauer



Am Bettringer Freibad haben die Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH und Bäderbetriebe Schwäbisch Gmünd GmbH die Fläche bereitgestellt. An den öffentlich zugänglichen Stationen am Freibad und am Lindeneck sind verschiedene Werkzeuge, eine Radaufhängung und eine Luftpumpe vorhanden, damit kleinere Reparaturen am Rad durchgeführt werden können. Die Standorte liegen an beliebten Radstrecken, so dass Alltagsradler schnell und unkompliziert zur Selbsthilfe greifen können.







Was in Gmünd und Umgebung sonst noch los war? Das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Diese finden Sie auch digital am iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



500 Aufrufe

108 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen