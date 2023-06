Upcycling: Altes Backhaus in Gschwend bekommt neues Leben

Foto: wopf

Der Begriff „ Upcycling“ bedeutet, nicht mehr gebrauchten Gegenständen einen neuen Lebenszyklus zu verschaffen. Dass das nicht nur mit Kleidung oder Taschen funktioniert, sondern auch mit Bauwerken, beweist das Backhaus im Gschwendner Ortsteil Birkhof.

Donnerstag, 22. Juni 2023

Sarah Fleischer

36 Sekunden Lesedauer



Mit viel Geduld und handwerklichem Geschick wurde ein zerfallendes Backhaus abgebaut und in auf dem rund 100 Meter entfernten Nachbarsgrundstück wieder zu neuem Leben erweckt, sozusagen „upgecycelt“. Eigentlich sollten die Sandsteinquader des vermutlich aus dem 19. Jahrhundert stammenden Gemeinschaftsbackhauses auf dem Nachbargrundstück einem anderen Zweck zugeführt werden. Doch der 37-​jährige Kugler verhandelte mit der Besitzerin und so wurde eine andere Lösung gefunden.







Was alles getan werden musste, um das Backhaus zu neuem Leben zu erwecken, steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Hinter dem Projekt steckt Manuel Kugler. Er ist Zimmerermeister von Beruf und musste sich für den langgehegten Wunsch vom eigenen Backhaus zusätzlich als Maurer und Steinmetz bewähren.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



268 Aufrufe

146 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen