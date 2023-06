Kinderuni in Gmünd: Können Influencer Freunde sein?

Symbolbild: Bing Image Creator

Was sind überhaupt Influencer und Influencerinnen? Warum posten sie Fotos, Reels und Stories? An der Kinderuni auf dem Campus in Oberbettringen setzt man sich mit dieser und anderen Fragen auseinander.

Freitag, 23. Juni 2023

Benjamin Richter

Gemeinsam tauchen die Kinder laut einer Ankündigung in die Welt der Influencerinnen und Influencer ein, und am Ende steht die Frage: Können Influencerinnen und Influencer meine Freunde sein?

Die Kinderuni der Pädagogischen Hochschule Gmünd zeigt, wie spannend Wissenschaft auch schon für Kinder ist. Sie findet statt am Samstag, 1. Juli, von 10.30 bis 11.30 Uhr in Hörsaal 1 auf dem Oberbettringer Campus und liefert anschauliche Antworten auf viele Wissensfragen.

Acht– bis Zwölfjährigen gibt die Veranstaltung einen ersten Einblick in Forschung und Studium. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist dank Unterstützung der VR-​Bank Ostalb eG kostenlos.





