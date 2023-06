Verkauf von ZF-​Standort Alfdorf: Auf Eckpunktepapier geeinigt

Die ZF Friedrichshafen AG will ihren Unternehmensbereich „Passive Sicherheitstechnik“, zu dem auch der Standort Alfdorf gehört, ausgliedern. Nun haben sich die Firma, der Gesamtbetriebsrat und die IG Metall auf ein Eckpunktepapier verständigt.

Montag, 26. Juni 2023

Benjamin Richter

Daniel Sauerbeck, Stellvertretender Vorsitzender des Standortbetriebsrats Alfdorf, sagt: „Unser oberstes Ziel war, vor einem Investoreneinstieg oder einem Verkauf der Division R die bestehenden guten Arbeitsbedingungen abzusichern. Das ist uns bei allen wesentlichen Punkten gelungen.“

Nachdem nun die Eckpunkte stehen, wird der genaue Wortlaut des Tarifvertrages Sauerbeck zufolge in den nächsten Wochen ausgearbeitet.





Das Papier soll die Ausgliederung der Division R regeln und ihren 3750 Beschäftigten in Deutschland die notwendige Sicherheit im Wandel geben. Zum Unternehmensbereich „Passive Sicherheitstechnik“ gehört auch der Standort Alfdorf, an dem rund 1700 Mitarbeiter Airbag– und Sicherheitsgurttechnologien fertigen und entwickeln.Die wichtigsten Punkte des Eckpunktepapiers lauten:• Betriebsbedingte Kündigungen sind für mindestens zwei Jahre ab Closing (Umsetzung eines Verkaufs) ausgeschlossen.• Vollständige Tarifbindung der beteiligten Gesellschaften für mindestens fünf Jahre ab Closing.• Sämtliche Kollektivvereinbarungen gelten weiter und können nicht vor Ablauf von zwei Jahren ab Closing gekündigt werden. Gleiches gilt für bestehende freiwillige Leistungen.• Klares Bekenntnis zu den vereinbarten Zielbildern bei den betroffenen Gesellschaften/​Standorten und Erhalt der Standort-​Strukturen.• Bestehende Regelungen zur betrieblichen Altersvorsorge bleiben über das Closing hinaus gültig.• Die Erfolgsbeteiligung bleibt erhalten. Die Treueprämie läuft weiter und kann nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach Closing zum Nachteil der Beschäftigten verändert werden. Die bisherige Betriebszugehörigkeit wird anerkannt/​fortgeschrieben.• Bekenntnis zu Ausbildung/​Dualem Studium an den aktuellen Ausbildungsstandorten und Übernahme entsprechend der Tarifverträge.

