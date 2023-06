Was tun, wenn in Wissgoldingen die Schule brennt?

Bei der gemeinsamen Hauptübung der Freiwilligen Feuerwehr und der DRK-​Ortsgruppe in Waldstetten-​Wißgoldingen wurde ein Szenario geprobt, das sich wirklich niemand wünscht: Aus dem brennenden Schulhaus müssen Kinder mit Hilfe von Leitern und Brandschutzhauben gerettet und medizinisch versorgt werden.

Montag, 26. Juni 2023

Gerold Bauer

16 Uhr am Samstagnachmittag: Der Funkmeldeempfänger – umgangssprachlich Piepser genannt – der Wißgoldinger Feuerwehrkameraden und der Helfer-​vor-​Ort-​Gruppe in der Teilgemeinde gibt Alarm. Ein Brand wurde in der Leitstelle gemeldet: Die Schule brennt!







