Fahrdienst in Böbingen bringt Senioren seit 25 Jahren zu Arzt und Einkaufsmarkt

Foto: bri

Den Fahrdienst des Elisabethenvereins Böbingen gibt es seit einem Vierteljahrhundert. Zum Jubiläum gab es einen Festakt im Rathaus. Der Dienst besteht derzeit aus 23 Fahrerinnen und Fahrern, die Bürger mit eingeschränkter Mobilität kostenfrei und auf Spendenbasis an ihr Ziel zwischen Gmünd und Aalen bringen.

Dienstag, 27. Juni 2023

Benjamin Richter

1 Minute 10 Sekunden Lesedauer



Wenn man nicht mehr selbst Auto fahren kann, geht ein Stück Unabhängigkeit verloren. Für viele stellt sich die Frage, wie sie dann zum Arzt, in die Apotheke oder zum Einkaufen kommen.

Der organisierte Fahrdienst des Elisabethenvereins liefert darauf in Böbingen seit nunmehr 25 Jahren eine einfache und niederschwellige Antwort: Am 28. Juni 1998 ins Leben gerufen, steht der von Ehrenamtlichen gestemmte Service allen Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, kostenfrei und auf Spendenbasis zur Verfügung.

„Das, was der Fahrdienst leistet, kann kein anderes Angebot leisten“, stellte Bürgermeister Jürgen Stempfle, der zugleich stellvertretender Vorsitzender des Elisabethenvereins ist, beim Festakt im Bürgersaal des Rathauses klar.

Dr. Peter Högerle, erster Bürgermeister-​Stellvertreter, schlug in dieselbe Kerbe und erinnerte an die Bedenken, die es in der Anfangszeit des Fahrdienstes im Landratsamt gegeben habe. „Dort sah man unser Angebot kritisch, bei dem das Missfallen der Taxiunternehmen ja vorprogrammiert war“, blickte er zurück. „Aber es ruft sich eben keiner ein Taxi, um zum Mittagstisch zu fahren.“

Von der Sinnhaftigkeit des Fahrdiensts habe man in den vergangenen 25 Jahren denn auch die ärgsten Zweifler überzeugen können. „Wir haben zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Nerv getroffen“, sprach Högerle von einer „absoluten Erfolgsgeschichte“.





Worin auch für die Fahrerinnen und Fahrer der Mehrwert des Vereinsangebotes besteht und wie sich der Fahrdienst in das Mobilitätskonzept der Gemeinde Böbingen einfügt, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 28. Juni. Erhältlich ist die gesamte Ausgabe auch online im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



401 Aufrufe

282 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen