Gschwend: Wasserqualität im Badsee ohne Beanstandung

Archiv-​Bild: gbr

Die Gemeinde Gschwend freut sich über das Ergebnis der jüngsten Wasserproben: Der beliebte Badsee bietet Abkühlung und Freizeitspaß bei sehr guter Wasserqualität.

Dienstag, 27. Juni 2023

Gerold Bauer

Der Naturbadesee in Gschwend wird jedes Jahr als Erholungsort sehr gerne in Anspruch genommen. Besucher von nah und fern loben die ruhige Lage und die butzerfreundliche Ausstattung vor Ort. Auch in diesem Jahr in der Badesaison wird die Wasserqualität wieder gemäß der Badegewässer-​Verordnung Baden-​Württemberg in regelmäßigen Abständen hygienisch überwacht. Die Prüfberichte im Mai und Juni ergaben keine Beanstandungen.

