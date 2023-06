1. FC Heidenheim: Quintett um Mert Arslan geht

Mit Mert Arslan aus Schwäbisch Gmünd, Denis Burnic, Andreas Geipl, Marvin Rittmüller und Merveille Biankadi verlassen fünf Spieler den Fußball-​Bundesligisten 1. FC Heidenheim.

Mittwoch, 07. Juni 2023

Gleich mehrere Abschiede gibt es im Zuge der Kaderplanung für die neue Saison beim Fußball-​Bundesligisten 1. FC Heidenheim zu vermelden: Nach persönlichen Gesprächen mit Denis Burnic, Andreas Geipl, Marvin Rittmüller, Merveille Biankadi und dem Gmünder Mert Arslan werden sich die Wege zur neuen Saison trennen. Bei allen fünf FCH-​Profis laufen die jeweiligen Verträge zum 30. Juni aus und werden nicht verlängert.

„Jeder einzelne dieser Spieler hat, als Bestandteil unserer Meister-​Mannschaft, seinen Beitrag zum größten Erfolg unserer Vereinsgeschichte geleistet“, erklärt Holger Sanwald. „Dafür bedanken wir uns bei ‚Django‘, ‚Sepp‘, ‚Lee‘, ‚Merv‘ und Mert“, fügt der FCH-​Vorstandsvorsitzende hinzu.



Zu den fünf Abgängen zählt Mert Arslan aus Schwäbisch Gmünd. Der 19-​jährige Mittelfeldspieler wechselte im vergangenen Sommer aus dem Nachwuchsleistungszentrum des FCH in die Profimannschaft. In den Zweitliga-​Spieltagskader von Trainer Frank Schmidt schaffte er es in der vergangenen Saison drei Mal.





Mehr zu den weiteren Abgängen des 1. FC Heidenheim lesen Sie im FCH-​Bericht in der Rems-​Zeitung vom 9. Juni.



