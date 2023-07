Barnberg-​Kapelle zwischen Böbingen und Mögglingen lädt Gläubige zum Beten ein

Mit verschiedenen Gottesdiensten und Betstunden lädt die Barnberg-​Kapelle zu besinnlichen Momenten ein. Das kleine Gotteshaus liegt an der Verbindungsstraße zwischen den Orten Böbingen und Mögglingen.

Besucher der Barnberg-​Kapelle sind am Sonntag, 2. Juli, um 15 Uhr zu einer Andacht eingeladen. Am Montag, 3. Juli, wird um 18.30 Uhr ein Hl. Messe in der Kapelle gefeiert und am Freitag, 7. Juli, beten am gleichen Ort um 18 Uhr Mütter für ihre Familien. Teilnehmen können dabei alle Interessierten.

