50 Jahre Kindergarten Don Bosco in Mutlangen: Ein Grund zum Feiern

Ein Kindergarten, der genau so alt ist, wie der Ostalbkreis: Don Bosco in Mutlangen feierte das 50-​jährige Bestehen am Sonntag mit einem Gottesdienst, Besichtigungsmöglichkeiten, Spielangeboten und mit einem Luftballon-​Start. Eine Bewirtung gab es natürlich auch.

Die Jubiläumsfeier begann am Sonntag um 10.30 Uhr mit einem gemeinsamen Gottesdienst in derkatholischen Kirche St. Georg. Um 12 Uhr öffnete der Kindergarten in der Hornbergstraße 20 seine Türen.Für Kinder gab es verschiedene Spielangebote und für alle Gäste herzhafte und süße Speisen. Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung hatten die Möglichkeit, die Räumlichkeiten zu besichtigen und sich über die pädagogische Arbeit im Kindergarten Don Bosco zu informieren.

