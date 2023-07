Vierte Bettringer Sommerbühne

Die vierte Ausgabe der beliebten Bettringer Sommerbühne fand am vergangenen Freitag auf dem Uhlandgelände statt und bot den Besuchern ein Programm voller musikalischer Highlights.

Montag, 10. Juli 2023

Sarah Fleischer

Organisiert vom Bürgerverein Bettringen konnte das Event erneut zahlreiche Besucher begeistern. Der Startschuss fiel am Freitag um 19.30 Uhr, als der Vorsitzende des Bürgervereins, Karl-​Andreas Tickert, das Event mit einer herzlichen Ansprache eröffnete. Dann sorgten zwei Tage lang Bands, Künstler und Vereine für das künstlerische und leibliche Wohl der Gäste.





