Projektwoche und Schulfest an der Mozartschule

Foto: mhs

Ob Sport, Kunst, Musik oder Technik – bei den Projektwochen an der Mozartschule in Hussenhofen war für alle Schüler etwas dabei. Davon profitierte auch das Schulgelände selbst, das bis zum Schulfest neu gestaltet und verschönert wurde.

Dienstag, 11. Juli 2023

Sarah Fleischer

An der Mozartschule Hussenhofen fand kürzlich eine Projektwoche mit anschließendem Schulfest statt. Für die Projektwoche mussten sich die Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich aus einer Vielzahl an Angeboten für eines entscheiden. Es gab eine große Auswahl an sportlichen, musikalischen, technischen und gestalterischen Angeboten. Erstaunlich viele von ihnen entscheiden sich für die Schulhausgestaltung. Alle Gruppen beschäftigten sich die Woche über intensiv mit ihrem Thema und bereiteten zugleich das Schulfest am darauffolgenden Samstag vor.









Was die „großen Schüler“ beitrugen und welches Highlight die Grundschule bot, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.

