Große Feuerwehrübung in Mutlangen

Ein großes Feuer, Vermisste und Verletzte: Das war das Szenario bei der Großübung zahlreicher Feuerwehren und DRK-​Einheiten am Dienstagabend auf dem großen Bauernhof mit Biogasanlage zwischen Mutlangen und Pfersbach.

Mittwoch, 12. Juli 2023

Sarah Fleischer

Wie genau die Übung ablief und was es im Ernstfall besonders zu beachten gilt, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.

Feuerwehrkommandant Daniel Hirsch (Mutlangen) und DRK-​Übungsleiter Markus Cumpl ziehen alle Register, nachdem in einer Maschinenhalle des landwirtschaftlichen Anwesen an der Straße nach Pfersbach die Grillparty einer größeren Gruppe von Kindern und Jugendlichen katastrophal aus dem Ruder läuft. Es kommt zu einer Explosion und anschließendem Großbrand mit 24 Verletzten und Vermissten. Zum Glück nur eine Übungsannahme. Zum realen Szenario gehörte freilich die hochsommerliche Hitze, mit der die rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu kämpfen hatten. Die Einsatzkräfte wussten zwar, dass eine Übung angesetzt war, doch Örtlichkeit und Umstände waren nur den Übungsleitern vertraut, was zu einer wirklichkeitsgetreuen Herausforderung führte und die Beteiligten ordentlich ins Schwitzen brachte.

