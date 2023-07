Buch über Alois Schuller: Hat Böbingen seinen Ex-​Schultes vergessen?

Gemeinderat Otto Betz hat sich für sein neuestes Buch mehr als zwei Jahre lang mit Leben und Wirken des langjährigen Böbinger Schultes Schuller auseinandergesetzt. Dessen Errungenschaften und Verdienste, so sein Fazit, würdige die Gemeinde viel zu wenig.

Donnerstag, 20. Juli 2023

Benjamin Richter

„Machen Sie damit, was Sie wollen“, habe Brigitte Waltschek gesagt, als sie ihm einen dicken Stapel Zeitungsartikel, Leserbriefe, Bürgerrundschreiben und sonstiger Unterlagen aus den Bürgermeisterjahren von Alois Schuller in Böbingen überlassen habe. So erinnert Otto Betz ein Treffen mit Schullers früherer Sekretärin vor rund zweieinhalb Jahren.

„Ich habe das für mich zum Anlass genommen, mehr daraus zu machen“, betont Gemeinderat Betz, dass es für ihn von Anfang an nicht infrage gekommen sei, die Zeitdokumente für sich zu behalten.

Schon länger habe es ihm missfallen, dass Schullers Vermächtnis „aus meiner Sicht in Böbingen viel zu wenig gewürdigt“ werde. Herausgekommen ist dabei nach über zwei Jahren aufwendiger Recherchen und Zeitzeugen-​Gespräche das Buch „Was ander(e)s machen. Erinnerungen an Alois L. Schuller“.

Das Schriftwerk, eine hauptsächlich anhand von Artikeln, Briefen und Interviews nachgezeichnete Biografie, untergliedert sich in vier Teile. Die Zeit von 1966 bis 1986, als Alois Schuller in Böbingen als Bürgermeister die Ortsgeschicke lenkte, ist der Teil, der den meisten Böbingerinnen und Böbingern wohl am bekanntesten ist.

Zuvor skizziert Betz, wie Schuller „vom Missionar zum Bürgermeister“ wurde – denn gegen den Willen seiner Eltern wechselte der gebürtige Ingolstädter (1940 – 2001) zwischenzeitlich auf das katholische Internat und Gymnasium der Herz-​Jesu-​Missionare in Salzburg.





