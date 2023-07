GMS unterm Hohenrechberg: Einweihung nach sieben Jahren Bauzeit

Die Erweiterung der Gemeinschaftsschule galt in den vergangenen Jahren als größtes Bauprojekt der Gemeinde Waldstetten. Nun ist sie vollbracht — und zur Einweihung am Freitag, 21. Juli, ist laut Rathaus die gesamte Bürgerschaft eingeladen.

Freitag, 21. Juli 2023

Waldstettens Bürgermeister Michael Rembold kann sich nach eigenen Worten „nichts Schöneres vorstellen, als eine Schule zu eröffnen“. Denn Schule bedeutet aus seiner Sicht Zukunft – für die Kinder und Jugendlichen, die sie besuchen, und für die Gemeinde selbst.

Denn die Gemeinde Waldstetten hatte 2015 den Zuschlag für die Gemeinschaftsschule erhalten. Wäre das nicht passiert, dann hätte die Kommune den Standort für eine weiterführende Schule eingebüßt. So aber hat sich die Schule „vorbildlich weiterentwickelt“, wie der Bürgermeister lobt.

Und diese Weiterentwicklung kann sich nun in den erweiterten Räumen widerspiegeln. Dazu brauchte es unter anderem eine Schulmensa, Fachräume und Inklusionsräume. Denn in der Schule werden auch Kinder mit Handicaps unterrichtet. Deswegen verfügt die Schule heute über zwei Inklusions-​Klassenräume.

In das, so Rembold, „größte Bauvorhaben, das die Gemeinde Waldstetten je gestemmt hat“, wurden 12,6 Millionen Euro investiert. Bürgermeister Rembold lobt, dass sich das Land sehr großzügig gezeigt habe. Aus Fördertöpfen wie dem Schulbauförderprogramm, dem Ausgleichstock sowie Fördermaßnahmen zur Medienausstattung stammen Zuschüsse in Höhe von etwa 42 Prozent der Baukosten.

Wichtig seien aber nicht nur die Schulgebäude an sich, erklärte Rembold bei einem Pressetermin in Waldstetten. Vielmehr gehe es auch darum, dass sich die Schülerinnen und Schüler wohl und beheimatet fühlen sollen. Die Schule solle „Nestwärme“ ausstrahlen; dies war für Rembold von Beginn an ein ganz zentrales Anliegen. Dies solle mit den Räumlichkeiten und den verwendeten Materialien erreicht werden.





Die Sonderseiten „‚GS unterm Hohenrechberg‘ Waldstetten — Einweihungsfest“ beleuchten in der Rems-​Zeitung vom 20. Juli, in welchen Abschnitten die Schulerweiterung umgesetzt wurde und welche Neuerungen den Schulalltag ab dem kommenden Schuljahr bereichern werden. Die ganze Ausgabe der Rems-​Zeitung ist auch online im iKiosk erhältlich.



