„Park full of Sound“: Böbinger Festival geht in zweite Runde

Für jedes Alter und jeden Musikgeschmack ist am Samstag im Park am alten Bahndamm beim Festival „Park full of Sound“ etwas dabei. Ungefähr 160 aktive Musiker sind am Start.

Freitag, 21. Juli 2023

Benjamin Richter

Die konnten im Vorfeld des Festivals über Social-​Media-​Kanäle ein 20-​Minuten-​Fenster reservieren, um sich auf der Böbinger Bühne zu präsentieren. Und da haben sich „spontan echte Hochkaräter angemeldet“, erzählt Michael Schuster vom Organisationsteam. Dazu zählen die Heubacher Rock-​Urgesteine „Emma D“ oder die Böbingerin Maja Apprich, die im Winter in der Casting-​Show „Dein Song“ des Kinderkanals zu sehen war.

Und wer jetzt noch Lust bekommt, auf die „Open Stage“ zu steigen, kann das tun: Denn gegen Ende des Programms auf der offenen Bühne gibt es die Möglichkeit, spontan an einem offenen Jam mitzuwirken.





Auf der Sonderseite „‚Park full of Sound‘ in Böbingen“ gibt es in der Rems-​Zeitung vom 21. Juli nähere Informationen dazu, welche Musikgruppen wann auf welcher Bühne auftreten und bis zu welcher Uhrzeit der Eintritt kostenlos ist. Die vollständige Ausgabe der Rems-​Zeitung ist auch online im iKiosk erhältlich.



Zum zweiten Mal findet am Samstag im Park am alten Bahndamm das große Böbinger Musikfestival statt. Bei dieser zweiten Auflage wartet die Veranstaltung am Nachmittag mit einer echten Innovation auf, nämlich einer „Open Stage“. Diese offene Bühne soll Raum für Nachwuchskünstlerinnen und –künstler bieten.

