Böbingen: Punkrock und Blasmusik bei „Park full of Sound“

Foto: ad

Die zweite Auflage des Musikfestivals „Park full of Sound“ ist in Böbingen über die Bühne gegangen. Rund 160 Musiker boten im Park am alten Bahndamm ein vielseitiges Musikprogramm für alle Altersgruppen.

Sonntag, 23. Juli 2023

Benjamin Richter

52 Sekunden Lesedauer



Am Schäferwagen gab es Blasmusik von den Lauterner Hennabeidl und dem Musikverein Böbingen. Viele Besucher versammelten sich rund um den Wasserspielplatz, um den einstudierten Auftritten der Böbinger Schulen und Kindergärten zu lauschen.

Der Oberlin-​Kindergarten mit Andrea Henzler und Heidi Ilg-​Rahnsch verzauberte alle, die da waren. 50 Kinder sangen eine facettenreiche Liedermischung zwischen Piratensongs und Melodien, die Mut machen, einfach man selbst zu sein. Die Schule am Römerkastell nahm ihre Zuhörer mit ihren musikalischen Ausschnitten aus einem eigenen Musical mit auf eine Reise ins Weltall.





Welche weiteren Künstler und Gruppen das Böbinger Festival mit ihren Auftritten bereicherten und welches bekannte Gesicht sich einen 20-​Minuten-​Slot auf der offenen Bühne sicherte, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung. Die ganze Ausgabe ist auch online im iKiosk erhältlich.



Warum ein Festival im Ausland besuchen, wenn die Gemeinde selbst eins auf die Beine stellt? Mit dem Start am Samstagmittag musizierten Chöre und Vereine im Böbinger Park auf mehreren Bühnen. Gut getaktet konnte man von einem Auftritt zum nächsten huschen und bekam eine bunte Musikmischung mit hohem Unterhaltungsfaktor zu hören.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



481 Aufrufe

208 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen