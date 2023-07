Schauort Waldstetten: Sorgsame Entwicklung macht sich bezahlt

Die Gemeinde Waldstetten pflegt eine gute Bürgergemeinschaft und kann auf seine herzliche Rathaus-​Obrigkeit stolz sein. Anno 1449 gab’s leider einen schlimmen Krieg gegen Gmünd.

Sonntag, 23. Juli 2023

Benjamin Richter

Wäre der mit seiner friedlichen, herzlichen und stets überzeugenden Art ausgestattete Bürgermeister Michael Rembold schon im Jahre 1449 das Oberhaupt der stolzen Gemeinde Waldstetten oder sogar Burgherr auf dem Eichhölzle gewesen, dann hätte es das furchtbare Gegeneinander mit der benachbarten Freien Reichsstadt Gmünd gewiss nicht gegeben.

Die Ursache der kriegerischen Auseinandersetzung damals: Das mit Gmünd konkurrierende Herrschaftshaus des Grafen von Rechberg hatte auf dem Höhepunkt schon länger anhaltender Spannungen nahe der Waldstetter Brücke eine Herde Gmünder Rindviecher entführt. Die Folge: Mobilmachung einer städtischen Streitmacht mit Unterstützung sogar von Söldnern aus Schwäbisch Hall.

Es gibt nur wenige Quellen in Literatur und Archiven, die das düstere Szenario dokumentieren. Bei allem, was man weiß, zeigt sich folgendes Geschehen: An die stark befestigte Hauptburg Hohenrechberg trauten sich die Gmünder nicht heran.

Die kleinere Rechberg’sche Burg auf dem Eichhölzle in Waldstetten erschien als leichteres Ziel, um den Viehdiebstahl zu rächen. Der Feldzug des 600 Mann starken Gmünder Heeres am 1. September 1449 gegen Waldstetten brachte tatsächlich einen schnellen Sieg. Sieges– und sonst noch –trunken marschierten die Gmünder heimwärts, alle Sicherheitsmaßnahmen außer Acht lassend.





Was den hochnäsigen Gmündern anschließend widerfuhr und welche weiteren Plätze der Geschichte und Besinnung Waldstetten bereithält, lesen Sie in der Beilage „Wochenende" der Rems-​Zeitung, auf der Schauorte-​Seite.



