Schulmusical in Böbingen rockt die Galaxie

Hungrige schwarze Löcher, schnelle Kometen und freche Sternschnuppen – diesen Gestalten begegnete das Publikum im Musical „Leben im All – Eine rockige Reise durch die Galaxie“, das die Schule am Römerkastell auf die Bühne brachte.

Mittwoch, 26. Juli 2023

Sarah Fleischer

Das Publikum reist ins Universum und erfährt vom Leben im All, wo Sonne, Planeten und Sterne wild durcheinanderschwirren. Und es erfährt, wie die Sternbilder an den Himmel kamen.





Die Schule am Römerkastell in Böbingen hat Mitte Juli an zwei Tagen viermal das Musical „Leben im All – Eine rockige Reise durch die Galaxie“ aufgeführt. Die Aufführungen fanden im Park am alten Bahndamm und im Pavillon der Schule statt. Der quirlige Schulchor „Volltönix“ und die mit Lehrpersonen und Eltern besetzte Band begleiteten – mal gefühlvoll, mal groovig, und zu jeder Zeit mitreißend – die Solistinnen und Solisten in ihren fantasievollen Kostümen. So erzählten 156 Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 vor kreativer Kulisse eine zauberhafte Geschichte.

