Jugendfeuerwehr-​Zeltstadt in Mögglingen

Foto: hs

Seit Mittwochabend campen und trotzen der nasskalten Witterung 430 Mädchen und Jungen sowie ihre Betreuerinnen und Betreuer aus 24 Ostalb-​Feuerwehren bei der Mackilo-​Halle.

Freitag, 28. Juli 2023

Sarah Fleischer

35 Sekunden Lesedauer



Kreisbrandmeister Andreas Straub und Willibald Freihart, Vorsitzender der Kreisfeuerwehrbands Ostalb, zeigten sich am Mittwochabend in ihren Eröffnungsansprachen beeindruckt, was die vielen ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer der Jugendfeuerwehren im Ostalbkreis da in Mögglingen auf die Beine gestellt haben. Bei der Mackilo-​Mehrzweckhalle geht unter der Regie der örtlichen Feuerwehr das bislang größte Jugendfeuerwehr-​Zeltlager der Ostalb über die Bühne.

Bei der offiziellen Eröffnung des viertägigen Miteinanders und Lagerlebens von rund 430 Teilnehmerinnen und Teilnehmern dankte Kreisjugendfeuerwart Daniel Maier allen Beteiligten und vor allem den Gastgebern aus Mögglingen für diese Großveranstaltung. Programm ist für die vier Tage reichlich vorgesehen.





Was alles dazugehört, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



487 Aufrufe

140 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen