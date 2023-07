Mögglingen hat jetzt „Schwätzbänkle“

Foto: fvmm

Seit Kurzem stehen in Mögglingen an sehr bewusst ausgesuchten Standorten sogenannte „Schwätzbänkle“. Diese sollen besonders dazu einladen, sich mit Menschen zu unterhalten und sich auszutauschen.

Montag, 03. Juli 2023

Sarah Fleischer

23 Sekunden Lesedauer



In der Zwischenzeit stehen diese speziellen Bänke an verschiedenen Stellen im Mögglinger Ortskern.







Wo Sie die Bänke finden können, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



„Schwätzbänkle“ gibt es in der Zwischenzeit in einigen Städten und Dörfern in Baden-​Württemberg, weshalb der „Förderverein – Miteinander leben e.V.“ diese Idee aufgriff, mit dem Ziel, auch in Mögglingen bestimmte Bänkle mit einem Schild „Schwätzbänkle“ zu kennzeichnen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



451 Aufrufe

93 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen