Eröffnung „Altes Amtshaus“ in Iggingen

Nachdem es jahrzehntelang leerstand, ist in das Alte Amtshaus in Iggingen nun wieder Leben eingekehrt. Johannes Zweig eröffnete am Sonntag dort offiziell sein Gasthaus.

Sonntag, 30. Juli 2023

Sarah Fleischer

Schon am Freitag hatte der Wirt, der zuvor Beikoch im Hofcafé in Herdtlinsweiler gewesen war, verkündet: Für die offizielle Eröffnungsfeier am Sonntag sind abends keine Plätze mehr frei. Schließlich hat Iggingen mit dem Alten Amtshaus endlich wieder ein Gasthaus, die Freude war also entsprechend groß. Bis zum großen Tag waren dann auch mittags alle Plätze ausgebucht. Das hieß auch: Für das Team von Anne und Johannes Zweig gab es alle Hände voll zu tun.





Was Gäste zum renovierten Amtshaus sagen und alle Infos zu Öffnungszeiten finden Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Im Juni vergangenen Jahres hatte der Igginger Gemeinderat beschlossen, das Alte Amtshaus zur Gastronomie zu machen. ( Iggingen: Ein Dorfgasthaus im ehemaligen Amtshaus? ) Nun, etwas über ein Jahr später, kann Pächter Johannes Zweig verkünden: „Hereinspaziert und guten Appetit!“

