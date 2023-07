45. Hahnenwettkrähen beim KTZV Hussenhofen

Am Sonntag hieß es in Hussenhofen zum 45. Mal: Auf die Plätze, fertig – Krähen! Das traditionelle Wettkrähen des KTZV Hussenhofen erfreut sich auch überregional großer Beliebtheit und so kamen neugierige Zuschauer und Teilnehmende von überall her.

Wer keinen eigenen Hahn besitzt, konnte sich für den Wettbewerb einen ausleihen. Gewinner wir der Hahn, der innerhalb eines festgelegten Zeitraums am häufigsten kräht, und sich über mehrere Runden durchsetzt. Die Plätze 1 bis 3 erhalten Pokale.







Die Namen der Sieger finden Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



