Kommunales Leitbild für Mögglingen: „Ja“ zur Richtschnur für Entscheidungen

„Es geht um die Entwicklung von unserem Mögglingen mit vereinten Kräften!“, sagte Vize-​Bürgermeisterin Irmgard Sehner. Gemeinderat Steinle hob in einem kurzen Statement hervor, dass man dieses Leitbild nicht beschließen und danach quasi im Kühlregal aufbewahren dürfe, sondern als Orientierungshilfe bei Entscheidungen auspacken und sich danach richten müsse.

Freitag, 07. Juli 2023

Gerold Bauer

Nach jahrelanger Beratung und professioneller Begleitung durch ein Fachbüro hätte man meinen können, dass der Mögglinger Gemeinderat den Entwurf für das kommunale Leitbild unisono zur Richtschnur für die Zukunft erhebt. Dem war am Donnerstag bei der Sitzung in der TV-​Halle aber mitnichten so.





