Vernissage von „Kunst im Rathaus“ in Mutlangen

Bereits zum dritten Mal stellen sechs Künstlerinnen aus Mutlangen im Rathaus ihre Werke aus. Die Vernissage der Ausstellung „Frauen“ am Donnerstagabend ließ großes Interesse erahnen.

Freitag, 07. Juli 2023

Sarah Fleischer

Das Erdgeschoss des Mutlanger Rathaus war am Donnerstagabend gefüllt mit Menschen, die zur Vernissage der Ausstellung „Frauen“ gekommen waren. Bürgermeisterin Stephanie Eßwein begrüßte alle Anwesenden und besonders die sechs Künstlerinnen, deren Werke in den kommenden Monaten die Rathauswände zieren: Martina Fischer, Romy Köder, Martina Kuhnigk, Bettina Merklinger, Renate Mürdter und Antje Schäch. Alle 14 Tage treffen sich die Frauen, um zusammen zu malen. „Aber in uns stecken ganz viele Frauen“, so Bettina Merklinger.





Was sie damit meint und wie lange die Ausstellung noch zu sehen ist, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



