Sommerfest der FSG Alfdorf

Foto: fsgal

Country– und Westernstimmung herrschten beim Sommerfest der Familiensportgemeinschaft in Alfdorf-​Adelstetten. Ob Ponyreiten, PFeil und Bogen oder sogar Bullriding – das Programm ließ für Western-​Fans keine Wünsche offen.

Donnerstag, 10. August 2023

Sarah Fleischer

25 Sekunden Lesedauer







Was man auf dem Gelände alles erleben konnte und welches Fazit die Vereinsleitung zieht, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Zu einem gelungenen Sommerfest gehören natürlich erst einmal allerschönster Sonnenschein und eine gute Portion Feststimmung. Beides war ausreichend vorhanden, als die Familiensportgemeinschaft Alfdorf e.V. ihre Tore ganz weit öffnete und zu einem Tag der offenen Tür und zu einem ganz besonderen Sommerfest einlud – einem Familiensommerfest in Country– und Westernatmosphäre.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



197 Aufrufe

102 Wörter

50 Minuten Online



Beitrag teilen