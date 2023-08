Vandalismus an Kunstwerken in Bettringen: Bürgerverein entsetzt

Unbekannte Vandalen beschädigten kürzlich die Kunstobjekte in der Wolf-​Hirth-​Straße. Es ist nicht das erste Mal, dass die Blumen, Sterne und Schmetterlinge gestohlen oder kaputt gemacht werden – ein großes Ärgernis für den Bettringer Bürgerverein.

Es sei nicht das erste Mal, dass die Kunstwerke beschädigt würden, so Baulig. Seit sie vor anderthalb Jahren aufgestellt wurden, habe es immer wieder solche Vorfälle gegeben.





Man sei entsetzt gewesen, als die man die Zerstörung an der Wolf-​Hirth-​Straße entdeckt habe, beschreibt Thomas Baulig, stellvertretender Vorsitzender des Bettringer Bürgervereins. Jemand hatte die auf dem Gelände der Uhland-​Schule aufgestellten Deko-​Aufsteller über den Zaun verbogen.

