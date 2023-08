Leistungsabzeichen in Gold bei der Feuerwehr Straßdorf

Foto: svgd

Im Juli haben neun Mitglieder der Abteilung Straßdorf erfolgreich das Leistungsabzeichen in Gold bestanden. Die diesjährige Prüfung fand in Wasseralfingen statt und war ein wichtiger Meilenstein in der Laufbahn der Feuerwehrleute.

Freitag, 11. August 2023

Sarah Fleischer

Besonders bedankte sich die Gruppe bei den Kameraden Uli Herkommer und Tobias Hirner, die trotz bereits bestandener Prüfung erneut an den zeitaufwendigen Übungen und den Prüfungen teilnahmen.







Das Leistungsabzeichen in Gold bestand aus einer schriftlichen Prüfung und zwei praktischen Teilen. Diese gliederten sich in einen Teil „Technische Hilfeleistung“ und einen Teil „Löschangriff“, die möglichst fehlerfrei durchgeführt werden mussten.

