Neue DHL-​Packstation in Mögglingen

In Mögglingen gibt es eine neue DHL-​Packstation. So hat das Unternehmen jetzt eine weitere Packstation mit 78 Fächern in der Bahnhofstraße 30 in Betrieb genommen.

Montag, 14. August 2023

Benjamin Richter

Über Packstationen können auf einfache Art und Weise und rund um die Uhr Pakete eingeliefert und in Empfang genommen werden. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-​Service ist unter dhl​.de/​p​a​c​k​s​t​ation möglich.

Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL-​Paket-​App, die für die Handy-​Betriebssysteme iOS und Android verfügbar ist und alle Services rund um das DHL-​Paket bequem bündelt. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich.

In Deutschland stehen Postkundinnen und –kunden momentan mehr als 12.000 Automaten für den Paketversand und –empfang zur Verfügung. Die Packstationen sind Teil des DHL-​Nachhaltigkeitsprogramms.





Die neue modulare Packstation ist an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich. Unabhängig von diesem Service können Kunden bereits freigemachte Pakete auch einfach ihrem Paketzusteller mitgeben.

