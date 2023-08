Pächter-​Paar zieht sich aus Pavillon Mutlangen zurück

Das Pächter-​Ehepaar Disam und die Gemeinde Mutlangen haben den Pachtvertrag für den Pavillon am Lammplatz im beiderseitigen Einvernehmen beendet. Ende September werden die Disams das Bistro und Eiscafé zum letzten Mal für Gäste öffnen. Schon länger ließ sich der Pavillon nicht mehr wirtschaftlich betreiben.

Schon vor einem halben Jahr, teilen Tanja und Alex Disam sowie Bürgermeisterin Stephanie Eßwein am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung mit, habe das Pächter-​Ehepaar die Gemeinde über bestriebswirtschaftliche und personelle Schwierigkeiten informiert. Die Kosten konnten demnach auch durch reduzierte Angebote und Öffnungszeiten nicht mit den Einnahmen in Einklang gebracht werden.

Als fairer Vertragspartner, heißt es in der Mitteilung weiter, sei die Gemeinde Mutlangen der Bitte des Ehepaars nachgekommen, den Betrieb zu beenden. Die Zusammenarbeit sei gut und konstruktiv gewesen, weshalb man die Notwendigkeit der Betriebseinstellung bedauere.

Das Disam-​Restaurant und die Tanzschule an der Stauferklinik bleiben weiterhin geöffnet. Familie Disam und ihr Team werden dort nach eigenen Angaben weiterhin in vollem Umfang für ihre Kunden da sein.

Für die Übernahme des Pavillons am Lammplatz ruft die Gemeinde Mutlangen ab sofort zu Bewerbungen auf. Gesucht seien „kreative und motivierte Köpfe“. Die Gemeinde, so Eßwein, hoffe auf eine neue Ära für diesen zentralen Treffpunkt.





